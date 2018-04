Im Auge des Hurrikans

Einmal pro Sekunde werden die Daten von der Abwurfsonde, an die Bodenstation in Miami übermittelt. Im Hurrikan Center werden die Daten ausgewertet. Die Wissenschaftler errechnen die voraussichtliche Zugrichtung. Nun wissen sie an welcher Küste der Hurrikan auf Land treffen wird. 36 Stunden vor Eintreffen des Sturms gibt das Hurrikan-Center die Warnmeldungen an die Bevölkerung raus. Nun beginnt für die Menschen an Floridas Küsten der Kampf gegen den Sturm, es gilt die eigene Existenz zu schützen.