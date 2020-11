Rausch der Tiefe

Eric von PUR+ stellt sich der Gefahr des Tieftauchens. Gemeinsam mit einer Tauchlehrerin wagt er sich 33 Meter in einem Tauchturm in die Tiefe, um herauszufinden, wie sich extremer Wasserdruck in der Tiefe auf seinen Körper auswirkt.

6 min 24.11.2020