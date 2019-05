Imperium (2/3): Der Fluch des Diamanten

Während - wie so oft - Uneinigkeit und Zwist die vielen Maharadschas lähmt, zog sie mit ihren Getreuen entschlossen gegen das mächtige Empire zu Felde. Ihren jüngsten Sohn auf den Rücken gebunden, in jeder Hand ein mächtiges Schwert, ritt sie an der Spitze ihrer Truppen der englischen Kriegsmaschine entgegen. Gerade 22 Jahre war sie alt, als ein britischer Säbel sie vom Pferd schlug und Gewehrsalven ihren Leib zerfetzten.

"Business as usual" - das war nach der berüchtigten Schlacht von Gwalior das Motto der siegreichen Engländer und der willfährigen Fürsten. Und noch mehr: Die Engländer erklärten Indien zur Kolonie und belohnten das Treuebündnis der Maharadschas mit immer reicheren Gaben: Von da an begann eine Zeit bodenloser Luxus-Exzesse.