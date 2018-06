Indianer im Siegesrausch

"Am Ende des Rituals hatte Sitting Bull eine Vorsehung, wie die Schlacht am Little Bighorn ausgehen würde. Er sah Weiße, die von Pferden fielen. Und er sagte: So wird es geschehen. Die Indianer wussten schon vor dem Kampf, dass sie die Schlacht am Little Bighorn gewinnen. Auf Felszeichnungen sieht man einen unserer Krieger auf einem Pferd, und da fallen die weißen Soldaten herunter."