"Die Terroristen werden nicht das letzte Wort behalten"

Was bezweckt der IS mit der Zerstörung Palmyras?

Mit der Zerstörung der kulturellen Denkmäler in Syrien führt der IS auch einen Feldzug gegen die Identität der Menschen. Er will ihnen ihre Geschichte nehmen. Mitarbeiter der syrischen Antikenverwaltung haben mit großem Engagement wichtige Kunstwerke und andere historische Zeugnisse aus dem Museum von Palmyra abtransportiert, bevor sie dem IS in die Hände fallen konnten. In einer Hölle wie Syrien mag uns das als nachrangiges Problem erscheinen. Und doch ist es eine Episode, die Hoffnung macht, weil sie zeigt, dass die Menschen dieses Landes auch um ihre kulturelle Identität kämpfen.