Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erinnert sich.



Die Anfänge ihrer Verfolgung

Mein Vater hat bis 1938 immer geglaubt, es wird sich nicht halten. Es wird anders passieren. Man darf nicht vergessen: Er war sehr deutsch, hat im Ersten Weltkrieg einen Bruder verloren für Deutschland. Er war selbst hoch ausgezeichnet, hat das Eiserne Kreuz gehabt. Mutti hat es sehr versucht … Sie wollte sich für Amerika registrieren, aber als die Tante uns Papiere geschickt hat aus Brasilien und sie zum Konsulat gegangen ist, hat man die Papiere angeguckt und hat zu ihr gesagt: Ihre Schwester ist an einen Schwindler gekommen. Das sind keine echten Papiere. Wir hatten nur noch zum Schluss eine Chance, nach Shanghai zu gehen. Und mein Vater hat es nicht erlaubt, hat gesagt: Was willst du mit zwei Kindern in Shanghai? Verhungern kannst du auch in Berlin. Es sind Menschen wie die Fliegen gestorben, weil sie alt waren und das Essen nicht genug.



Ihr Aufenthalt in Theresienstadt

Ich habe im Glimmer gearbeitet. Das ist ein Stein, den man zur Isolierung braucht – also Arbeit, die für den Krieg gebraucht wird. Ich habe acht oder zehn Stunden gearbeitet. Man hat ein Stück Brot bekommen alle paar Tage, ein bisschen Margarine und ein Tütchen Zucker, verfaulte Kartoffeln. Und dann hat man oft die Barracken von den alten Leuten sauber machen müssen. Aber man hat gelebt irgendwie.



Das Ende ihrer Gefangenschaft

Viele waren tot. Aber die Lebendigen sahen genauso aus wie die Toten. Und die haben uns alles erzählt, und da habe ich, haben wir erfahren, was Auschwitz war. Wir wussten es doch nicht. Das ist, wo ich mir gesagt habe: Ich werde meine Mutter und meinen Bruder nicht wiedersehen. Wir waren ja am 8. Mai befreit worden. Wir haben am Gitter gestanden Tag und Nacht, ohne rauszugehen. Man hat sich auch nicht getraut. Und man konnte sich aber auch nicht trennen.



Ihr Appell an die Menschen

Was mich so sehr bedrückt ist, wenn ich zu den jungen Menschen sage, mein Bruder war doch siebzehneinhalb. Mein Bruder hatte nicht die Chance gehabt, die Ihr habt. Alles ist wichtig gegen das Vergessen als Warnung für euch. Es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein muslimisches Blut – es gibt nur menschliches Blut.