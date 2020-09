Jäger mit Köpfchen

Hammerhai-Weibchen tragen bis zu 30 Junge in ihrem Bauch, die sie nach der Geburt sich selbst überlassen. So tummeln sich in einer einzigen Bucht rund 10.000 Jungtiere. Für die Wissenschaftler ist das ein Glücksfall, denn so haben sie ihre Untersuchungsobjekte in greifbarer Nähe. An den Babyhaien lassen sich Forschungsfragen zudem viel leichter klären als an erwachsenen Haien.