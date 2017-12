Jermak, der Eroberer

Vom Zaren selbst bekamen die Stroganows die Erlaubnis, für die russische Krone diese neuen Gebiete erkunden zu lassen. Sie waren gewitzt genug, mit diesem Auftrag eigene Interessen zu verbinden. So fasziniert Iwan IV. auch vom Gedanken war, in den Stroganows ihm ergebene Kontrolleure des russischen Zugangs nach Sibirien zu gewinnen, so vorsichtig verhielt er sich dennoch. Er ließ Erkundigungen einziehen, ob die Berichte der Stroganows auch der Wahrheit entsprachen, erst dann reagierte er.