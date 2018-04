Jet-Set-Leben zwischen Euphorie und Depression

Sisi mit tätowiertem Anker auf der Schulter (Spielszene) Quelle: ZDF,Attila Kleb

Als Zeichen für ihre Liebe zum Meer lässt sich die Monarchin einen Anker auf die Schulter tätowieren. Eine Provokation sondergleichen. Sie beginnt ein Jet-Set-Leben, kauft Villen in England und am Mittelmeer. In ihrer Überspanntheit und ihrem Narzissmus gleicht sie Ludwig II., ihrem Wittelsbacher Cousin. Wie Bayerns Märchenkönig kokettiert sie mit ihrer Verrücktheit und fühlt sich als Auserwählte, die keinem Gesetz unterworfen ist. Am englischen Königshof zerreißt man sich das Maul über das unglaubliche Benehmen der Monarchin. Elisabeth aber kümmert sich nicht um Konventionen.







Nach ihrem ungarischen Intermezzo entdeckt Sisi eine neue Leidenschaft. Sie kauft die edelsten Pferde und beginnt mit der gleichen Manie, mit der sie alles tut, zu reiten. Sisi will bei der Fuchsjagd in England die "Königin hinter der Meute" sein und wie eine Artistin durch Reifen springen. Für das Training engagiert sie die versiertesten Reitlehrer - und verdreht ihnen den Kopf.