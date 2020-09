Fotograf Jimmy Nelson porträtiert die Himba, ein Volk in Namibia. Doch nur die wenigsten Stammesmitglieder leben so ursprünglich wie in dem gefilmten Dorf. (Bonus-Clip zu Rätsel Mensch)

something 1 min something 16.08.2015 Video verfügbar bis 10.08.2025 Video herunterladen