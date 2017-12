Julius Kröhl - Der vergessene Vater der U-Boote

Doch mit dem genialen Entwurf steigt der Einwanderer in der feinen New Yorker Gesellschaft auf. Bereits 1854 meldet der Erfinder sein erstes Patent an - und zwar für eine Eisenverarbeitungsmaschine. Im selben Jahr heiratet er die streng-katholische Sophie Leubner in Washington. Erstaunlicherweise bleibt Sophie auch nach der Hochzeit bei ihren Eltern, während Kröhl in New York weiter an seiner Karriere bastelt. 1856 konstruiert er einen eisernen Feuerbeobachtungs-Turm in Harlem. 1861 zieht der Deutsche für die Nordstaaten sogar in den amerikanischen Bürgerkrieg. Als Spezialagent für Unterwassersprengungen soll er Blockaden im James River und im Mississippi räumen und den Weg für die Flotte frei machen. Eine gefährliche Mission, bei der es immer wieder zu schweren Unfällen kommt.