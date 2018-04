Kaiserin wider Willen

spanEigentlich soll Elisabeths ältere Schwester Helene mit dem österreichischen Monarchen Franz Joseph vermählt werden. Die Verlobung steht so gut wie fest. Doch beim Aufeinandertreffen in der Sommerresidenz des Kaisers im August 1853 in Bad Ischl verliebt er sich unsterblich in die 15-jährige Elisabeth. "Dem Kaiser von Österreich gibt man keinen Korb", ist der unmissverständliche Rat der Mutter an die hilflose Tochter. Nach der Hochzeit im darauffolgenden Jahr scheint Sisis Leben ein ewiger Walzer zu sein. Die Hoffnungen der Nation kristallisieren sich an der Prinzessin aus dem bayrischen Possenhofen. Niemand erkennt hinter der glänzenden Fassade die scheue junge Frau, die nicht prominent sein will.