Kampf der Häresie

Ende des 16. Jahrhunderts sind es mehr als 13.000 Soldaten Gottes, die gegen die Idee des Protestantismus zu Felde ziehen. Die Bedeutung dieses neuen Ordens bildet sich ab in der Pracht der Kirche "Il Gesú" zu Rom. Es ist ein Zug dieser Zeit, dass Macht und Größe zum Bilde werden, dass in den Gemälden und Kunstwerken dieser Epoche alle geistigen Energien Gestalt annehmen. So ist auch für Papst Paul die Kunst keineswegs Privatsache, sondern Kampfmittel in der Auseinandersetzung mit dem Protestantismus.