Kampf um die Weltherrschaft

Darüber, dass die Erde rund ist, besteht im Jahr 1492 kein Zweifel mehr. Doch auf dem weltberühmten "Nürnberger Globus" von Martin Behaim, eine mit einer bunten Landkarte beklebten Kugel aus Kupfer, ist die "Neue Welt" noch nicht verzeichnet. Er zeigt die Welt ganz so, wie es sich Kolumbus vorstellte: Wenn er von Spanien aus in Richtung Westen losfährt, dann kommt er irgendwann in Indien an. Doch wie weit man fahren muss, hängt von der Größe der Erde ab.

Schon 2000 Jahre zuvor hatte ein griechischer Gelehrter den Erdumfang am Äquator mit ungefähr 40.000 Kilometer recht genau berechnet. Solche Distanzen waren aber mit den Schiffen des 15. Jahrhunderts nicht zu machen. Doch zum Glück hat Kolumbus an diese alte Berechnung nicht geglaubt. Er war von seiner Vision so bezaubert, dass er sich die Erde zurechtgeschrumpft hat. Bis zu seinem Lebensende hat er den Erdumfang viel kleiner eingeschätzt, weil er die Existenz eines neuen Kontinents, Amerika, nicht wahrhaben wollte. Ein gravierender, aber glücklicher Rechenfehler machte die Entdeckung Amerikas überhaupt erst möglich.