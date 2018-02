Karakorum als Modell

In Karakorum hatte Rubruk Wilhelm von Buchier getroffen, ein Kunstschmied, der beim Überfall auf Ungarn verschleppt wurde. Als Rubruk zu einer Audienz Mönke Khans in den Palast gerufen wird, sieht er mit eigenen Augen das Meisterwerk, das Buchier für den Khan angefertigt hatte: einen vier Meter hohen Baum aus purem Silber.





"Weil es am Eingang des Palastes keinen guten Eindruck macht, wenn man da die Schläuche mit Milch und anderen Getränken herumtrug, errichtete Meister Wilhelm aus Paris einen großen Baum aus Silber, zu dessen Wurzeln vier Löwen aus Silber liegen. Aus ihm fließt Wein, vergorene Stutenmilch, ein Honiggetränk, und ein aus Reis gewonnener Wein. Außerhalb des Palastes befindet sich ein Vorratsraum, wo die Getränke aufbewahrt werden. Am Nordende sitzt auf einem erhöhten Platz der Khan, so dass er von allen gesehen werden kann. Zu ihm führen drei Treppen hinauf. Der Khan sitzt oben gleich einem Gott."