Klebstoff aus der Eiszeit

Lange vor unseren eigenen Vorfahren hatten die Neandertaler bereits den Klebstoff erfunden. Im Museum für Vorgeschichte in Halle lagern die Reste des eiszeitlichen UHU Plus. Der unscheinbare Krümel wurde in den 60er Jahren bei einer Grabung in Königsaue in Sachsen-Anhalt entdeckt. Aber erst viele Jahre später erkannten Wissenschaftler seine Bedeutung als Beleg für den außergewöhnlichen Erfindungsgeist der Neandertaler. Zunächst hatte man den Fund für einen simplen Harzrest gehalten. Niemand hätte den Neandertalern die Leimherstellung aus Birkenrinde zugetraut.