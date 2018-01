Kletterpflanzen auf dem Vormarsch

Die Strategien der Kletterpflanzen zur Erreichung des Kronenraums sind sehr vielfältig. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen vier bekannten Arten:

- Der Spreizklimmer: Bei diesem handelt es sich - wie der Name schon sagt - um einen Strauch mit abgespreizten Zweigen. Die Lianen breiten ihre Zweige, Dornen und Kletterhaare so aus, dass sie sich mit den Ästen der Trägerpflanzen verstreben. So verhindern sie ein Zurückrutschen.

- Der Wurzelklimmer: Dieser bildet Klammerwurzeln aus, welche die Stämme der Trägerpflanzen umschlingen. Wurzelklimmer können sich auch durch so genannte Adventivwurzeln an der Rinde der Trägerpflanzen festhalten, wie dies beispielsweise Efeu in Europa tut.

- Der Windenklimmer: Er beginnt sein Leben als Pflanze mit langen Teilstücken zwischen zwei Blätterknoten, so genannten Internodien. Beim Wachstum des Windenklimmers kommt es zu einer kreisenden Bewegung. Sobald dabei eine Stütze berührt wird, beginnt die Pflanze, sich um den Baum zu winden.

- Der Rankenklimmer: Er erreicht die höchste Stufe der Anpassung an seinen "Wirtsbaum". Im Laufe der Zeit wandeln sich seine Sprossen und Wurzeln zu Kletterorganen (Ranken) um.