König Herodes' Kindermorde

Herodes versüßt seine Brutalität mit Geschenken sogar mit einem Tempel, doch das Volk kann er damit nicht kaufen. Überall sieht er Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. Er leidet mehr und mehr an Verfolgungswahn und beginnt gegen seine Feinde zu wüten - auch gegen die, die er sich nur einbildet. Mariamne, eine seiner Ehefrauen, lässt er in einem Honigfass ertränken. Er schreckt auch nicht davor zurück, seine eigenen Söhne zu ermorden.





Die Erinnerung an die schrecklichen Exzesse hat auch die Bibel bewahrt. Die Erinnerung an hinterhältige Morde bei Nacht und Nebel. Und an eine besonders abscheuliche Tat: Als man ihm die Geburt Jesu, des neuen Königs der Juden prophezeit, befiehlt er, alle Neugeborenen in Bethlehem zu töten. Der berüchtigte Kindermord von Bethlehem - Herodes - ein blindwütiger Massenmörder?