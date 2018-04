König hinter Gittern

Am Ufer treffen die beiden Männer aufeinander. Dr. Gudden will Ludwig festhalten, entreißt ihm dabei den Mantel. Der König läuft in den See. Dr. Gudden eilt ihm nach. Etwa 16 Meter vom Ufer entfernt kommt es zum Zweikampf. Was in diesem Augenblick wirklich geschieht, kann nie geklärt werden. Will Gudden seinen Patienten festhalten? Will der König fliehen oder sich ertränken?