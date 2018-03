Krachen am Morgen

Abora Seitenschwerter unter Wasser Quelle: ZDF



Was die Orientierung anbetrifft, verlässt sich die Crew des prähistorischen Bootes auf moderne Satelliten- statt Steinzeittechnik. Denn über mögliche Navigationshilfen früher Seefahrer weiß man wenig. In der unbekannten Weite war das Himmelszelt die einzige vertraute Größe. So ist der Gedanke naheliegend, dass die Sternbilder zur Orientierung dienten. Zeugnisse für die nautische Bedeutung von Sternen finden sich beispielsweise in der Antike. So orientierte sich Odysseus an den Plejaden. Auf der bronzezeitlichen "Himmelsscheibe von Nebra" ist das Siebengestirn erstmals dargestellt. Ein Beweis, dass die Menschen schon sehr früh astronomische Beobachtungen machten.