Kriegsstrategien

1. Infanterie, Fußtruppen. Die wichtigste taktische Einheit. Sie besteht aus:

- Pikeniere: Träger der Pike, einer bis zu vier Meter langen Stoßwaffe mit spitzer Klinge an der Spitze

- Musketiere: Träger der Muskete: aus Spanien stammendes, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Deutschland eingeführtes Gewehr großen Kalibers mit Luntenschloss; beim Schießen vom Musketier auf eine Gabel aufgelegt

2.Kavallerie, berittene Truppen: diente dazu, den Gegner durch wendige Manöver und schnelle Bewegungen zu überraschen. Wichtigster Teil: Kürassiere, geharnischte Reitertruppe. Der Name leitet sich von ihrem Brustpanzer ab, dem Kürass: Harnisch aus Leder mit eiserner Unterlage

3. Artillerie, Geschütze: bestand zumeist aus sehr schweren Kanonen, die von Pferden gezogen werden mussten und sich nach Beginn einer Schlacht nicht mehr bewegen ließen.