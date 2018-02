Kurze Chronik Indiens

1483 - 1530Der Mongolenfüst Babour begründet die Mogulherrschaft in Indien

Babour, ein Nachfahre Dschingis Khans, besiegt die konkurrierenden indischen Fürsten dank überlegener Waffentechnik. Mit Hilfe schwerer Kanonen erobert er die Sultanstadt Delhi und begründet 1526 die Mogulherrschaft . Babour nennt sich fortan Großmogul von Indien. Der Koh-i-Noor gehört zu seinem Kron-Schatz. Als der portugiesische Entdecker Vasco da Gama 1498 den Hafen von Calicut (Kerala) erreicht, begrüßen ihn Arabische Kaufleute in spanischer und italienischer Sprache: " Willkommen, viele Rubine, viele Smaragde. Danket Gott auf Knien, dass er euch in dieses Land gebracht hat, wo es so viel Reichtum gibt". Ab 1510 residiert in Goa ein portugiesischer Vizekönig.