Leben im Moloch Großstadt

Die Abwässer Roms - voller Müll und Fäkalien - flossen in der berühmten Cloaca Maxima zusammen. Trotz der fortschrittlichen Abwasserentsorgung, landete noch immer viel Müll direkt auf den Straßen. In den Nischen der finsteren Gänge brannten Öllampen. Sie sorgten für eine spärliche Beleuchtung und halfen den Wartungsmannschaften, sich zu orientieren.





Die Abflüsse waren oft verstopft und mussten regelmäßig gereinigt werden. 600 Meter der Cloaca Maxima, des größten der römischen Kanäle, gehört noch heute zum Abwassersystem der Stadt. In der Antike landete am Ende der gesamte Müll der Stadt im Tiber und machte den Fluss selbst zu einer stinkenden Kloake. Viele der ärmeren Römer mussten ihr Trinkwasser aus dem Fluss holen. So kam es immer wieder zu schrecklichen Epidemien.