Lebenstraum Troja

Die kindliche Begeisterung für Troja ist jedoch ein Teil der Inszenierung, in der Heinrich Schliemann im Rückblick auf sein Lebenswerk Wunsch und Wirklichkeit virtuos vermischt. Der begnadete Selbstdarsteller nutzt das Epos vom Trojanischen Krieg - den Urmythos des klassischen Abendlandes - für seinen eigenen, glanzvollen Platz in der Geschichte. Doch zunächst schlägt er eine ökonomische Karriere ein: Als Kaufmann und Spekulant verdient er Millionen. Im Jahr 1864 zieht er sich aus dem Geschäftsleben zurück und bereist die Welt. 1865 beginnt er ein Studium der Alterswissenschaften in Paris, denn den Rest seines Lebens will Schliemann der Wissenschaft widmen.