Leinen los für Abora III

Schon als Junge begeisterte sich der Ostdeutsche für die Abenteuer und Ideen Thor Heyerdahls. Seit seiner Jugendzeit hat er bereits mehrere Schilfboot-Expeditionen unternommen. Auf einem Stausee in Sachsen trat er zum ersten Mal in die Fußstapfen seines Idols. "Der Stausee wurde 1982 gebaut und als ich als Elfjähriger diese Wasserfläche gesehen habe, war ich total beeindruckt, dass es soviel Wasser an einem Ort geben kann. Da ist zum ersten mal der Wunsch gekommen, mit dem Schilfboot über diesen See zu segeln", so Görlitz. "So haben wir dann auch die ersten Schilfboote gebaut und praktisch von hier aus begonnen, die Weltmeere unsicher zu machen. Hier haben wir die Grundlage dafür gelegt, dass wir mit Abora III viele Jahre später von New York aus über den Atlantik segeln". Der Traum, den Atlantik zu befahren, scheint unerreichbar für den Schuljungen aus Gotha. Doch als er dreiundzwanzig wird, fällt die Mauer - und auf einmal stehen ihm die Weltmeere offen.