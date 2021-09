Weiße Löcher: Wurmlöcher zu fremden Welten?

Weiße Löcher sind das mathematische Gegenteil von Schwarzen Löchern; sie stoßen Materie aus, und nichts kann in sie hinein gelangen. In Verbindung mit einem Schwarzen Loch könnten sie als Raumzeit-Tunnel dienen, als eine Art Portal in fremde Welten.

