Mit Warp-Antrieb durchs All – bald Realität?

Mit Warp-Antrieb in kürzester Zeit zu fernen Sternen und Galaxien reisen? In Science-Fiction-Filmen geht das. Tatsächlich wird das System immer wieder von Wissensschaftler:innen auf Machbarkeit geprüft. Fliegen wir also bald mit Warp-Antrieb durchs All?

9 min 9 min 18.08.2021 18.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.08.2031 Video herunterladen