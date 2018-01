Literatur und Links

Die Entdeckung Amerikas. Von Kolumbus bis Alexander von Humboldt.



Von Urs Bitterli

Taschenbuchausgabe - 544 Seiten -

C.H. Beck Verlag (1999)

14,50 Euro





In diesem Standardwerk wird die Geschichte der transatlantischen Expansion Europas in die Neue Welt in anschaulicher Sprache geschildert. Das Werk ist in zwei Teile unterteilt und beginnt 1492, dem Jahr der ersten von vier Fahrten des Christoph Kolumbus, die zur Entdeckung des neuen Kontinents führte und über die Erkundung der Küsten Nord-, Süd- und Mittelamerikas berichtet. Das umfangreiche Buch bietet eine umfassende Darstellung der Entdeckung und Eroberung des gesamten amerikanischen Kontinents.