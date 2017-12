Literatur und Links

Karawane ohne Wiederkehr. Das Drama in der Wüste Takla Makan



von Bruno Baumann

Broschiert, 320 Seiten, 12,90 Euro

Piper, Februar 2003





Vor mehr als hundert Jahren wagte der schwedische Entdecker Sven Hedin als Erster die spektakuläre Durchquerung der größten Wüste der Welt - und führte seine Karawane in diesem riesigen Meer aus Sand in den Untergang. Jetzt hat Bruno Baumann das lebensgefährliche Abenteuer wiederholt. In seinem packenden Bericht dokumentiert er seine spannende Expedition und legt offen, warum Hedins Unternehmen damals in der Katastrophe endete.