Literatur und Links

Söhne der Wüste. Expeditionen in die Stille.von Hans-Christian Huf, Werner Fitzum

Gebundene Ausgabe, 250 Seiten, 25 Euro

Econ, München (2002)





Es waren verwegene Forscher, die in den vergangenen 200 Jahren die Welt der Wüsten betraten. Ihre Entdeckung waren Sensationen, die Wüsten selbst wurden ihr Schicksal. Drei Namen sind untrennbar mit der Geschichte dieser Meere aus Sand und Stein verbunden: Thaddäus Haenke, Heinrich Barth und Sven Hedin. Autore und Filmemacher haben sich auf die Spuren dieser großen Söhne der Wüste begeben - eine faszinierende Expedition in die Stille mit atemberaubenden Bildern und packenden Geschichten - ein großartiges Leseerlebnis.