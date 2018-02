Literatur und Links

Die Inkas. Prinzessin der Sonne.



Von Antoine B. Daniel, Andrea Alvermann

Gebundene Ausgabe, 413 Seiten

Hoffmann Campe 2001

20, 95 Euro





In Sevilla rüstet sich Pizarro für seine zweite Fahrt in das Land des Goldes - diesmal als Eroberer. In seiner Truppe Glück suchender Desperados befindet sich der junge Adlige Gabriel, ein Freigeist, der eine große Bestimmung in sich spürt. Jenseits des Pazifiks beginnt unterdessen eine andere Geschichte: Im Schutz ihres Stammes wächst Anamaya, ein Indiomädchen von ungewöhnlichem Äußeren auf: Ihre Haut ist hell, und ihre Augen sind blau. Antoine B. Daniel erzählt von ihrer Entführung an den Hof des Inka-Königs Huayna Capac, ihrem Aufstieg von der königlichen Gefangenen zur höchsten Frau im Inka-Reich: zur Sonnenprinzessin und Vertrauten des Prinzen Atahualpa. An seiner Seite steht sie schließlich dem Konquistador Pizarro persönlich gegenüber und in seinem Gefolge einem jungen Spanier, in dessen Augen sie in ihre eigene Zukunft blickt und in eine neue Zeit.