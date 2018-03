Literatur und Links

André Wiese, Andreas Brodbeck, Andreas Voegelin

TutanchamunDas goldene Jenseits

Hirmer Verlag München (2004)



Der Grabschatz des Tutanchamun ist der bisher einzige fast vollständig überlieferte Grabschatz eines ägyptischen Pharaos. Als Teile der Grabausstattung 1980 erstmals in Deutschland gezeigt wurden, zählte man allein in Berlin 700 000 Besucher. Der Katalog "Tutanchamun - Das goldene Jenseits" wurde für die neue Ausstellung konzipiert, die 2004 in Basel und Bonn gezeigt wurde. Er gibt profunde Einblicke in die sogenannte Amarnazeit, die Zeit von Echnatron, Nofretete und Tutanchamun.