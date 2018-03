Literatur und Links

Ulrich Löffler



Lissabons Fall - Europas Schrecken



Die Deutung des Erdbebens von Lissabon im deutschsprachigen Protestantismus des 18.Jahrhunderts

Das Buch "Lissabons Fall - Europas Schrecken" ist die Doktorarbeit des Theologen Ulrich Löffler. Dass die Katastrophe im Jahre 1755 eine der "katholischsten" Städte in Europa traf, kam für viele Gläubigen nicht von ungefähr. Katholische Geistliche sahen darin die Strafe Gottes für das unzüchtige Leben der Bewohner Lissabons, Protestanten und Anglikaner dagegen die passende göttliche Vergeltung für die Grausamkeiten der in Portugal praktizierenden Inquisition. So oder so, stand damals plötzlich die Existenz eines gütigen Gottes in Frage. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der "Erschütterung des Optimismus".