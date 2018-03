Literatur und Links

Buchcover Vulkane Quelle: Gerstenberg



Vulkane





Feuerspeiende Berge in spektakulären Aufnahmen



von Donna O'Meara

Gerstenberg Verlag, 2007, 288 Seiten

ISBN: 3836929694







Mit Vulkanen verbindet man spektakuläre Bilder von gleißenden Lavaströmen, hohen Rauchsäulen und tiefen Kratern. Im großen Bildband von Donna O'Meara findet man all dies - und noch vieles mehr. Auf 288 Seiten begibt sich der Leser auf eine Reise in die Entstehungsgeschichte der Erde, begleitet Fotografen auf ihren bisweilen lebensgefährlichen Touren bis zum Kraterrand und blickt in Lavaseen und vom Erdinneren erhitzte Quellen.