Literatur und Links

Raoul Schrott



Homers Heimat



Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe

Hanser Verlag, 2008

Gebundene Ausgabe, 432 Seiten

ISBN 978-3-446-23023-1

24,90 Euro





Das wohl am meisten diskutierte Buch über Homer und Troja der vergangenen Jahre. Während er an einer Neuübersetzung von Homers Ilias arbeitete, stieß Raoul Schrott auf eine vermeintliche Sensation: Der zeitgenössische Hintergrund der Ilias sei nicht rund um den Hügel Hisarlik zu finden, sondern weiter östlich, in einer Region namens Kilikien, in der Homer wahrscheinlich lebte und die er in seinen Landschaftsbeschreibungen wiedergab. Die These hat zu einer regen Diskussion in den Feuilletons geführt, denn viele Forscher fühlten sich angegriffen, obwohl Schrott gar nicht die Existenz des historischen Troia an den Dardanellen anzweifelt, sondern nur nahelegt, dass der Dichter Homer eine andere Heimat hatte als bisher angenommen, und dass er diese als Vorbild für seine Verse nutzte.