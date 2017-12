Literatur und Links

Sterling Seagrave



Dragon Lady



The Life and Legend of the Last Empress of China

Vintage Books USA, 1993

Derzeit nur in Englisch erhältlich

624 Seiten

ISBN: 0679733698

15,95 Euro





In der westlichen Welt wurde die Kaiserinwitwe Cixi auch noch lange nach ihrem Tod als grausame und skrupellose Herrscherin ohne Gewissen dargestellt. Dieses Bild wurde allerdings vor allem durch eine große Pressekampagne des nach Japan geflohenen Reformers Kang Youwei gezeichnet. Wie die einstige Konkubine wirklich war, das versucht Sterling Seagrave im seinem Buch herauszufinden. Anhand von zum Teil bisher unveröffentlichter Zeugnisse entsteht so ein vollkommen neues Bild der "Konkubine auf dem Drachenthron".