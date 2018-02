Literatur und Links

Michael Jursa



Die Babylonier C.H.Beck Verlag, 2004

Taschenbuch, 128 Seiten

ISBN: 3 406 50849 9

7,90 Euro





Ein kleiner, überschaubarer Band, der es in sich hat: Informativ und spannend schildert Michael Jursa, Professor für Altorientalistik an der Universität Wien, die Geschichte einer der ältesten Hochkulturen der Welt. Dabei erscheint Babylon in einem anderen Licht, als es der legendäre Turmbau zu Babel, ein Symbol menschlicher Vermessenheit, und das Bild von der Hure Babylon als Ausdruck für den Verfall der Sitten nahelegen. Die Babylonier entwickelten frühe eine Schrift und verfügten über ein beeindruckendes sternenkundliches, medizinisches und mathematisches Wissen. Und nicht zuletzt verdanken wir dem Volk aus dem Zweistromland die Überlieferung des Gilgamesch-Epos, eines der Hauptwerkes der Weltliteratur. In seinem Buch behandelt Jursa darüber hinaus in einzelnen Kapiteln die Themen Wirtschaft, Gesellschaft und Religion, jeweils in kurzer, gut lesbarer Form.