Literatur und Links

Der Bogen spannt sich so von den Goldkulturen im Nordwesten, zu denen auch die als Sican bekannten Lambayeque gehörten, über die Hochkulturen in den Anden und die Indianerkulturen im tropischen Dschungel bis hin zur mystischen Hochkultur und rätselhaften Besiedelung der Osterinsel weit vor der Küste Chiles im Pazifik. Dem erfahrenen Sachbuchautor gelingt es, umfassend und zugleich fesselnd in die versunkene Welt der alten indianischen Kulturen Südamerikas einzuführen und sachliche Information spannend darzustellen. René Oth bezieht die aktuellsten historischen, archäologischen und genetischen Erkenntnisse über die dargestellten Völker mit ein, so dass das Werk dem Stand der Forschung gerecht wird.