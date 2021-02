Am 11.02.21 um 14.00 Uhr bietet der ZDF YouTube-Kanal Terra X plus eine Live-Schulstunde mit Prof. Harald Lesch und seiner Frau Dr. Cecilia Scorza, Astronomin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, an.

