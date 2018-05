Löwen im Okawango-Delta

In Botswana sind Löwen im Gegensatz zu anderen afrikanischen Staaten noch immer weit verbreitet. Denn seit 2001 ist die Jagd auf die Großkatzen verboten. Sie leben in festen Rudeln und können hervorragend schwimmen und klettern. Ihr tiefes Brüllen ist bei entsprechenden Wetterbedingungen bis zu acht Kilometer weit zu hören. Ihr Tagesablauf gestaltet sich entspannt, zumindest für die Männchen. Bis zu 20 Stunden am Tag ruhen die männlichen Anführer, während die weiblichen Tiere mit der Jagd, der Aufzucht der Jungen und dem Wachehalten beschäftigt sind.