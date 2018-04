Houdini - Spiel mit dem Tod

Houdini ist ständig auf der Suche nach neuen, noch spektakuläreren Stunts. Auf alle möglichen Arten lässt er sich fesseln oder nimmt Wetten über Gefängnisausbrüche mit der örtlichen Polizei an - und gewinnt sie. Sein Geheimnis ist die Perfektion. Er hat fast alle herkömmlichen Schlösser genau untersucht und kennt ihre Schwachstellen. Er fertigt Dietriche an, die er in einer Körperöffnung versteckt oder verschluckt und während der Vorstellung geschickt wieder hervorwürgt. Keine Zauberer versteht diese Kunst so perfekt wie er.



Milk Can Escape

Houdini selbst nennt diese "Die Flucht aus der Milchkanne" seine beste Erfindung. Mit Handschellen gefesselt lässt er sich in eine mit Wasser gefüllte Milchkanne sperren, die von außen verschlossen wird. 3 Minuten und 56 Sekunden lang kann er die Luft anhalten. Nach ihm sind Zauberer in solchen Milchkannen gestorben ...



Chinesische Wasser-Folter-Zelle



Gefesselt und kopfüber lässt er sich in einen Wassertank hängen und befreit sich schließlich selbst.

