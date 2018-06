Magische Plattform

"Dies ist eine der bedeutendsten Inka-Stätten an den östlichen Hängen. Man kann sie als Mini-Machu-Picchu bezeichnen: sie liegt auf einem Berg am Ende einer langen Straße vom Hochgebirge, und es gibt eine Reihe von Siedlungen, die hinauf bis zum Titicacasee reichen.

Die Inka hatten einen Sonnen- und einen Mond-Kult. Und eine Anzahl anderer Rituale. Die 'Insel der Sonne' zum Beispiel war die zentrale Wallfahrtsstätte. Ähnlich wie die Römer, forderten die Inka von den Menschen nicht, ihre Religion aufzugeben, aber sie verlangten, dass sie den Glauben der Inka respektierten. Wenn sie Siedlungen errichteten, wie in Illincaya, dann bauten sie ihre Tempel und heilige Plätze. Und hielten Zeremonien ab. Damit demonstrierten sie ihre Bedeutung und zeigten, dass sie das Gebiet erobert hatten und es nicht nur materiell sondern auch ideologisch kontrollierten."