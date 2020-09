"Eine der größten Herausforderungen meines Berufslebens"

Das Drehbuch beginnt mit den Worten: 'Seine Geschichte beginnt vor mehr als 2000 Jahren. Er ist einer der größten Eroberer aller Zeiten, um ihn und seine Taten ranken sich unzählige Geschichten, Mythen und Legenden: Alexander der Große. Was ist Wahrheit, was ist Dichtung?' Wie nähert man sich einem Mythos, fragte sich Twente? "Eine Dokumentation ist kein Spielfilm. Es konnte und sollte also nicht darum gehen, den unzähligen Legenden eine weitere hinzuzufügen. Doch wie inszeniert man eine Figur auf "historisch korrekte" Weise? Wie nähert man sich einem Charakter, über den es unzählige Beschreibungen gibt? Jede einzelne ist auch gefärbt durch die Sichtweise des Autors und der Zeit, aus der sie stammt. Das Drehbuch lieferte mir einen Schlüssel zur Lösung dieses Problems. Mit der Entscheidung des Autors, des Produzenten und der Redaktion, das ganze Leben Alexanders chronologisch zu erzählen, konnte ich die Charakterzeichnung des Filmhelden nachvollziehbar gestalten."