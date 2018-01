Megadorf Basta

Die berühmten Statuen aus Ain Ghazal sind aus Lehm und Kalk modelliert: Boomtown aus dem Neolithikum nahe der heutigen Stadt Amman. Die ausdrucksstarken Figuren sind stumme Zeugen eines einzigartigen Ahnenkults vor fast 10.000 Jahren. Die Skulpturen wurden in einem eigenen Grab beigesetzt - so als wäre ein naher Verwandter verstorben. Nach Ansicht einiger Forscher stellten die Angehörigen die Plastiken zunächst in ihrem Haus auf. Erst später beerdigten sie die Objekte nach einem festgelegten Ritual. Die Bestattungspraktiken in der frühen Jungsteinzeit sind nicht immer einheitlich. Auch nicht in Basta. Nur ausgewählte Personen erhielten eine aufwändige Beisetzung.