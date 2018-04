Menschen in Sibirien

Heute weiß man durch archäologische Funde, dass Sibirien bereits vor etwa 200.000 Jahren besiedelt war. Doch die Forschung steht noch am Anfang und der sibirische Boden birgt noch viele Geheimnisse. Was bereits ans Tageslicht getreten ist, bezeugt aber, dass es hier schon immer die unterschiedlichsten Gesellschaften und Kulturstufen gegeben hat. Die Menschen, die beispielsweise in der Westsibirischen Tiefebene siedelten, standen auf einer anderen Stufe als diejenigen, die am Baikalsee bereits eine frühe Hochkultur entwickelt hatten.