Mikrozephale oder Pygmäe

Wie muss man sich eine solche Jagd vorstellen? Das Stegodon war mit 1,20m so groß wie ein Reh. Aber die Jäger maßen nur einen Meter. Vermutlich jagten sie in der Gruppe. Ein einziges Beutetier machte für Wochen satt. Hobbits haben in der Tat in etwa die gleiche Hirngröße wie Schimpansen. Trotzdem jagt der eine bis in die Gegenwart Termiten, während der andere vor 18.000 Jahren Elefanten nachstellte.