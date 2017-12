Mission X: Eisenbahntrasse in den Westen

Vor allem die Holzindustrie, der größte Industriezweig in Massachusetts, fordert neue Transportwege nach Westen. Dort wird dringend Holz gebraucht. Ein riesiger Markt steht offen, will immer schneller beliefert werden. Der Handel umläuft Neuengland, vor allem Boston. Stattdessen wird alles über New York und den Erie Kanal transportiert. Irgendetwas muss geschehen, denn die Händler in Boston werden unruhig.