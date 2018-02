"Mögliche Zukunft seriös durchspielen"

Entscheidend ist aber, dass wir die vielen unterschiedlichen philosophischen und technologischen Denkansätze unserer Generation in ein Gesamtbild fügen können, um zu sehen, welche Ansätze sich ergänzen und welche einander ausschließen. "2057" ist - wenn man so will - ein Simulator, in dem wir eine mögliche Zukunft durchspielen. Und zwar so lebensnah, dass es nicht nur Theoretiker interessiert.