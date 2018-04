Mohammeds Berufung

Es folgte rund ein Jahrzehnt der Prüfung und Bewährung. Weitere Offenbarungen schlossen sich an, in denen es vor allem um den barmherzigen, aber auch richtenden, strafenden und belohnenden Schöpfergott und um das Jenseits ging. Und immer wieder lag die Betonung auf dem einzigen und alleinigen Gott und die Ablehnung jeder anderen Gottheit neben Gott - ein Bekenntnis zu einem strikten Monotheismus und die Ablehnung des bisherigen Polytheismus der Mekkaner. Die kürzeste Sure, die in Mekka von Gott dem Propheten offenbart wurde, drückt dies in aller Klarheit aus (Sure 112): "Sprich: Er ist Gott, ein Einziger. Gott, der Ewige. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Und keiner ist ihm gleich."