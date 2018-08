Mordakte Museum

Überreste eines menschlichen Skeletts Quelle: ZDF

Die Spuren führen zurück bis ins Namibia des 19. Jahrhunderts, als es noch die deutsche Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika war, und bis in die Weiten Australiens, in die Eroberer aus Europa eindrangen. Es war eine wissbegierige Zeit, in der Wissenschaftler sich nicht mehr zufrieden gaben mit Objekten aus Fauna und Flora. Der Mensch und seine Entwicklung rückte immer stärker in den Mittelpunkt der Forschung.